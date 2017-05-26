Пятница, 26 Мая 2017 17:52

АрмИнфо.США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа к главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

<Азербайджан - ценный партнер США. Проводя совместными усилиями борьбу с терроризмом, мы стремимся к укреплению глобальной безопасности. Мы рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений посредством диалога в сферах безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов. Вы - новый энергетический источник для Европы, и мы признательны вам за успешное и долгосрочное сотрудничество в этой сфере. Наряду с работой, которую вы осуществляете по диверсификации экономики, мы хотим наладить новые выгодные бизнес-связи между нашими странами. США также решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта>, - говорится в сообщении Трампа.