Пятница, 26 Мая 2017 17:51

АрмИнфо.В армянском академическом театре оперы и балета им. А. Спендиарова 29 мая состоится премьера балетной постановки , посвященная всемирно известному шансонье Шарлю Азнавуру.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе театра, на премьере постановки будет присутствовать и сам шансонье. <Постановка основана на 12 песнях Азнавура. В постановке использованы такие известные пени Азнавура как: , , , , и . Премьера постановки состоится благодаря содействию Минкульта Армении, фонда <Балет 2021>, и Ереванского коньячного завода АрАрАт>,

- говорится в сообщении.

При этом отмечается, что премьера постановки включена в официальную программу гуманитарной церемонии <Аврора>.