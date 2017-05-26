Пятница, 26 Мая 2017 16:49

АрмИнфо.Специалист по информбезопасности компании Ростелеком Армен Гнунин стал победителем ежегодного форума Possitive Hack Days 2017, который благодаря своим профессиональным навыкам сумел войти в закрытые системы безопасности автомобилей BMW и Tesla.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Ростелеком, в соревновании, прошедшем 22- 24 мая в Москве, приняли участие свыше 5000 посетителей и специалистов из США, Израиля, Кореи, Италии, Франции, Германии, Казахстана, Беларуси, Индии, Польши, РФ и Армении. В рамках форума состоялись также семинары и обсуждения, круглые столы, и различные хакерские конкурсы, в ходе которых специалисты по безопасности пытались проникнуть в системы безопасности автомобилей, зданий и мессенджеров.

Согласно источнику, докладчиками были знатоки сферы, руководители, представители и специалисты крупных технологических фирм, и компаний, занимающихся обеспечением безопасности (IBM, Cisco, SPSR Express и др.). Основными темами обсуждения были уязвимость систем, IoT-безопасность, внедрение ботов и их безопасное использование в различных сферах.

Более детальная информация о форуме Possitive Hack Days размещена на сайте www.phdays.ru/press

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.