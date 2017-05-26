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 Пятница, 26 Мая 2017 16:49

Специалист по информбезопасности Ростелекома победил на ежегодном форуме Possitive Hack Days 2017

Специалист по информбезопасности Ростелекома победил на ежегодном форуме Possitive Hack Days 2017

АрмИнфо.Специалист по информбезопасности компании Ростелеком Армен Гнунин стал победителем ежегодного форума Possitive Hack Days 2017, который благодаря своим профессиональным навыкам сумел войти в закрытые системы безопасности автомобилей BMW и Tesla.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Ростелеком, в соревновании, прошедшем 22- 24 мая в Москве, приняли участие свыше 5000 посетителей и специалистов из США, Израиля, Кореи, Италии, Франции, Германии, Казахстана, Беларуси, Индии, Польши, РФ и Армении. В рамках форума состоялись также семинары и обсуждения, круглые столы, и различные хакерские конкурсы, в ходе которых специалисты по безопасности пытались проникнуть в системы безопасности автомобилей, зданий и мессенджеров.

Согласно источнику, докладчиками были знатоки сферы, руководители, представители и специалисты крупных технологических фирм, и компаний, занимающихся обеспечением безопасности (IBM, Cisco, SPSR Express и др.).  Основными темами обсуждения были уязвимость систем, IoT-безопасность, внедрение ботов и их безопасное использование в различных сферах.

Более детальная информация о форуме Possitive Hack Days размещена на сайте www.phdays.ru/press

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн.  Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории  Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's. 

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