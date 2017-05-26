Пятница, 26 Мая 2017 15:06

АрмИнфо.Постпред Армении в ООН Зограб Мнацаканян в ходе выступления на обсуждениях <Защита гражданских лиц и здравоохранение в вооруженных конфликтах> подчеркнул важность беспрекословного выполнения международного гуманитарного права, особенно Женевской конвенции и ее дополнительных протоколов по защите гражданских лиц, включая гуманитарного и медперсонала.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, отметив важность предотвращения конфликтов и кризисных ситуациях, Мнацаканян констатировал, что кризисы, преступления и геноциды не происходят вдруг, они видимы и предсказуемы. Посол напомнил, что Армения присоединилась к <Декларации о безопасных школах>, цель которой защитить образовательные учреждения и от вооруженного нападения и использования.

Коснувшись широкомасштабной военной агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха в апреле прошлого года, постпред Армении напомнил, что было применено насилие в отношении гражданского населения, в том числе стариков и детей. Армянская сторона вновь призвала реализовать венские и петербургские соглашения.

Вместе с тем, Мнацаканян от имении Армении вновь выразил благодарность ООН, Совбезу и Генсеку за содействие усилиям Минской группы ОБСЕ, имеющей международный мандат урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Генсек ООН Антонио Гутерреш на открытии мероприятия подчеркнул важность укрепления уважения к правам человека и международному гуманитарному праву, а также важность защиты гуманитарного и медицинского персонала. На мероприятии выступили представители 70 стран.