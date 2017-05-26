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 Пятница, 26 Мая 2017 14:26

Алина Оганесян

Первый транш долларового выпуска Конверс Банка прошел листинг на NasDaq OMX Armenia

Первый транш долларового выпуска Конверс Банка прошел листинг на NasDaq OMX Armenia

АрмИнфо.Первый транш долларового выпуска Конверс Банка в объеме $6 млн прошел листинг и вошел в основной список (Abond) фондовой биржи Nasdaq OMX Armenia. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, первый долларовый транш Банка (ISIN - AMCOVSB22ER9) допущен к заключению адресных торговых и репо­сделок.

Согласно источнику, в рамках этой эмиссии было выпущено 60 000 купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, сроком обращения - 2 года, доходностью по купону - 5,75% годовых. Выплаты по купону будут осуществляться раз в полугодие. На бирже облигации будут обращаться с биржевым кодом COVSB2.

Отметим, что сегодня на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется уже 31 выпуск корпоративных облигаций 11 эмитентов, из которых 18 осуществлены 7-ю банками- эмитентами, причем 15 из них - это долларовые. Банки-эмитенты - это Араратбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк, Банк Анелик, Юнибанк и Конверс Банк. Вдобавок к чему Ардшинбанк, Прометей Банк и Америбанк, разместившие свои облигации на международном рынке.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года.  Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD. По состоянию на 1 апреля 2017г.  активы Конверс Банка составили 203.3 млрд. драмов, обязательства - 170.2 млрд. драмов, а общий капитал - 33.1 млрд. драмов.

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