Пятница, 26 Мая 2017 14:26

АрмИнфо.Первый транш долларового выпуска Конверс Банка в объеме $6 млн прошел листинг и вошел в основной список (Abond) фондовой биржи Nasdaq OMX Armenia. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, первый долларовый транш Банка (ISIN - AMCOVSB22ER9) допущен к заключению адресных торговых и репо­сделок.

Согласно источнику, в рамках этой эмиссии было выпущено 60 000 купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, сроком обращения - 2 года, доходностью по купону - 5,75% годовых. Выплаты по купону будут осуществляться раз в полугодие. На бирже облигации будут обращаться с биржевым кодом COVSB2.

Отметим, что сегодня на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется уже 31 выпуск корпоративных облигаций 11 эмитентов, из которых 18 осуществлены 7-ю банками- эмитентами, причем 15 из них - это долларовые. Банки-эмитенты - это Араратбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк, Банк Анелик, Юнибанк и Конверс Банк. Вдобавок к чему Ардшинбанк, Прометей Банк и Америбанк, разместившие свои облигации на международном рынке.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD. По состоянию на 1 апреля 2017г. активы Конверс Банка составили 203.3 млрд. драмов, обязательства - 170.2 млрд. драмов, а общий капитал - 33.1 млрд. драмов.