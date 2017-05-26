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 Пятница, 26 Мая 2017 14:25

Марианна Мкртчян

"Последний звонок" в Армении: Дорожная Полиция уже направила на штрафную площадку 21 автомобиль

"Последний звонок" в Армении: Дорожная Полиция уже направила на штрафную площадку 21 автомобиль

АрмИнфо. По положению на 12:00 часов 26 мая, в рамках специальных мероприятий, проводимых Дорожной Полицией Армении в связи с празднованием в республике <Последнего звонка>,  уже 21 автомобиль направлен на штрафплощадку.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, 4 автомобиля было задержано в Ереване, 17 - в областях страны. Причем, в 7 случаях автомобилями управляли несовершеннолетние, в 13 случаях дети свисали из окон автомобилей, а на одном автомобиле и вовсе отсутствовали госномера. 

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