Пятница, 26 Мая 2017 14:21

АрмИнфо. Банк Анелик первым в Армении стал членом международной Ассоциации банкиров для финансов и торговли (Bankers' Association for Finance and Trade - BAFT). Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе Банка, присоединение к BAFT продиктовано развитием международного сотрудничества.

В этой связи первый заместитель председателя Правления Банка Анелик Сергей Вирабян подчеркнул важность членства в подобной авторитетной международной финансовой структуре. <Надеюсь, что в рамках сотрудничества Банку удастся использовать зарубежный опыт партнеров в своей деятельности>, - заметил он.

Со своей стороны Председатель и главный исполнительный директор BAFT Тод Бурвел отметил: <С гордостью приветствую вхождение Банка Анелик в состав Ассоциации. С нетерпеньем ожидаем совестной работы в направлении торгового финансирования и международных операций>.

Согласно источнику, сотрудничая в различных сферах с международными структурами, Банк Анелик укрепляет свои позиции на международном финансовом рынке и модернизирует ряд предоставляемых услуг в сфере международных операций.

Более детальную информацию можно найти на сайте банка www.anelik.am или позвонив на номер (010) 59-33-33.

Отметим, что BAFT, созданная в 1921г., с 2002г. является аффилированным учреждением Американской банковской ассоциации. Головной офис BAFT расположен в Вашингтоне. Являясь ведущей международной ассоциацией по банковским операциям, деятельность BAFT направлена на объединение передовых финансовых структур. В рамках Ассоциации члены сотрудничают и обмениваются лучшим опытом внедрения новых и текущих решений в сфере торгового финансирования и международных операций, что упрощяет предоставление клиентам инновационных современных продуктов и услуг. Вместе с тем BAFT содействует обеспечению безопасности и надежности всемирной банковской системы. В Ассоциацию входит свыше 240 финансовых структур из 50 стран, а из СНГ членами BAFT выступают всего три страны, среди которых теперь фигурирует и Армения в лице Банка Анелик.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).