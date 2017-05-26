Пятница, 26 Мая 2017 13:39

АрмИнфо.Армянский национальный Комитета Америки сделает все возможное для того, чтобы финансовая помощь США, предоставляемая Армении, не сократилась. Об этом в интервью The Armenian Weekly заявил исполнительный директор АНКА Арам Ампарян.

Он от имени АНКА выразил обеспокоенность в связи с <неправильным и необдуманным решением президента Трампа по сокращению финансовой помощи США третьим странам>. При этом он заверил, что АНКА будет активно работать с Комитетом Конгресса по ассигнованиям, чтобы аннулировать решение о сокращении финансовой помощи Армении на 67%. Ампарян заметил, что сокращать финансовую помощь Армении, которая оказывает всяческое содействие сирийским беженцам, неправильно.

Отметим, что президент Трамп направил на рассмотрение Конгресса документ, предусматривающий резкое сокращение финансовой помощи США третьим странам. Документом предусматривается сократить помощь Армении на 67%.

Отметим, что Комитет по ассигнованиям Сенат США в 2017 году предоставил Армении финансовую помощь в размере $ 24,1 млн и Азербайджану - $ 10,9 млн. Сенат также рекомендовал предоставить $1 млн. в качестве военной помощи и еще $600 тыс. для проведения военных тренировок. В целом выделенная помощь Армении оказалась на $ 3 миллиона больше, чем просил из бюджета президент США Барак Обама. Сума помощи Арцаху, оказываемая с 1998 года осталось неизменной. Напомним, что Комитет по ассигнованиям Сената США в 2016 финансовом году предоставил Армении финансовую помощь в размере $20.06 млн , а также $1.7 млн в качестве военной помощи и еще $600 тыс для проведения военных тренировок. Для Азербайджана и Грузии законодатели США предложили предоставить в качестве финансовой помощи $8.778 млн и соответственно $54 млн