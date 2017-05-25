Четверг, 25 Мая 2017 14:48

АрмИнфо.В Казахстане активно реализуется программа по модернизации страны. Об этом 25 мая в Ереване на встрече с профессорско- преподавательским составом и экспертами Института языка, Института литературы и Института экономики при Академии Наук Армении заявил посол Республики Казахстан в Армении Тимур Уразаев.

При этом он отметил, что в Казахстане уделяется большое внимание модернизации государства и общества. <Мы сейчас вступили условно на третий этап модернизации Казахстана. Первый этап условно стартовал в период с начала 1991 по 2000 год, когда Советский союз распался, и мы столкнулись с рядом вызовов, в том числе и сохранением нашей многоэтнической сущности. Второй этап с 2000 года по ныне. В этот период перед нами стояли задачи развития, которые мы успешно реализовали. А нынешний, третий этап, подразумевает создание механизмов, способных реагировать на современные угрозы и вызовы>, - сказал дипломат. И в этом контексте он добавил, что в современной реальности важно создание условий для устойчивого развития.

В этом контексте он отметил, что в 2017 году в Астане проходит важное мероприятие - международная специализированная выставка <Астана ЭКСПО-2017>. <Ожидается, большой наплыв туристов на это важное мероприятие, которое пройдет с июня по сентябрь текущего года. Кроме того, все время прохождения <Астана ЭКСПО-2017> на них будут присутствовать постпреды из более 110 стран, в том числе и Армении. Тематика <ЭКСПО -2017> - энергия будущего. Казалось бы достаточно неординарное название для энергодобывающего государства. Однако, мы считаем, что нужно двигаться к миру свободному от загрязнений. И мы осознанно движемся в этом направлении>, - сказал Уразаев. В этом контексте он добавил, что 31 мая текущего года начнутся осуществляться прямые рейсы Ереван-Астана, что открывает возможности для граждан двух стран. По его словам, жители Армении могут воспользоваться этой хорошей возможностью и посетить Астану, посмотреть на динамично развивающуюся столицу, а также ознакомиться с деятельностью <Астана ЭКСПО-2017>.

В рамках встречи с профессорско-преподавательским составом Уразаев отметил, что в Казахстане активно осуществляется преобразование во всех сферах. Посол детально рассказал об экономических, гуманитарных направлениях развития страны, а также ответил на интересующие собравшихся вопросы