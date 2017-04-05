Среда, 5 Апреля 2017 18:41

АрмИнфо. Россия рассчитывает, что стороны карабахского конфликта вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования. Об этом 5 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

<Сегодня исполнился ровно год с момента прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Это было самым серьезным нарушением режима прекращения огня с 1994 года. Со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных организаций были предприняты активные усилия, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создания условий для продвижения переговорного процесса, в частности, этой теме были посвящены саммиты по нагорно-карабахскому урегулированию, которые проводились в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. Работы в этом направлении продолжаются на всех уровнях. Мы рассчитываем, что стороны вернутся за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования>, - подчеркнула Захарова.

При этом она отметила, что развернутый материал, с оценками России о ситуации в Нагорном Карабахе и урегулировании проблемы был опубликован 10 марта на сайте российского внешнеполитического ведомства.