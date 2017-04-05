Среда, 5 Апреля 2017 18:40

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) и компания Visa подвели итоги маркетинговой акции "Зима с ВТБ", и наградили победителей. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, розыгрыш среди 100 самых активных участников акции "Зима с ВТБ" определил 10 победителей, каждому из которых были вручены сертификаты на приобретение бытовой техники из партнерских торговых точек.

Согласно источнику, счастливыми обладателями стали Варужан Гехамян, Нвер Карапетян, Гарик Айрапетян, Тигран Давтян, Анна Байбуртян, Армине Асланян, Ваге Мелконян, Арсен Мирзоян, Агарон Арутюнян и Асатур Варданян. Обладателем главного приза - автомобиля Hyundai Solaris стал Армен Левонян. Розыгрыш призов состоялся в отеле Хилтон в присутствии всех участников, прямая трансляция которой велась на фейсбуковой странице Банка ВТБ (Армения).

Напомним, что очередная акция "Зима с ВТБ" действовала с 20-го ноября 2016г. по 20-ое февраля 2017г. Участникам акции - картодержателям Visa Банка ВТБ (Армения), чтобы претендовать на статус самых активных, нужно было в этот период осуществить 50 безналичных транзакций на наибольшую сумму и 50 безналичных транзакций наибольшего количества. Банк ВТБ (Армения) с компанией Visa уже 6-ой год подряд осуществляет подобные акции.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство на пластиковом рынке не только по числу активных карт (как общему, так и отдельно по Visa и MasterCard), но и по объему транзакций как общему, так и банкоматному. Так, на 1 октября 2016 года у банка насчитывается около 518 тыс. карт, из коих почти 79% или 408 тыс. шт. - это Visa. В годовом разрезе банк нарастил общее число карт на 12,1%, за счет роста в 4,5 раз число MasterCard, при спаде на 4,5% числа Visa. Объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) за 9 месяцев 2016 года составил порядка 160 млрд драмов (с годовым ростом на 11,5%), из коих почти 147 млрд драмов - это банкоматные транзакции (с годовым ростом на 9,1%). На 1октября 2016г у банка насчитывалось 346 собственных POS-терминалов и 156 банкоматов. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro, MasterCard Standard и MasterCard Gold. Наряду с этим банк также обслуживает локальные карты ArCa. Банк имеет собственный процессинг. Банк ВТБ (Армения) является полноправным членом международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.