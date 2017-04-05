Среда, 5 Апреля 2017 17:16

АрмИнфо.Армения и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В этой связи главы внешнеполитических ведомств двух стран Эдвард Налбандян и Ван И обменялись посланиями.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Налбандян отметил, что армяно-китайские отношения настолько же древние, насколько и история двух народов и всегда выделялись взаимным доверием и большим уважением. По его словам, на данной богатой основе были построены и межгосударственные отношения, которые на протяжении прошедших 25 лет развивались, и были зафиксированы важные достижения в самых разных областях.

Налбандян подчеркнул, что Армения высоко ценит существующий политический диалог между двумя странами, тесное взаимодействие на международных площадках, а также взаимопонимание по ряду актуальных международных и региональных вопросов. Он также высоко оценил роль внешнеполитических ведомств двух стран в деле выполнения договоренностей, достигнутых на высоком уровне. Вместе с тем, Налбандян отметил, что в армяно-китайских отношениях особую роль играет экономическое сотрудничество, которое армянская сторона привержена расширять, привлекая новые проекты, вызывающие взаимные интерес.

В свою очередь китайский министр констатировал, что армяно-китайские отношения в течение прошедших 25 лет стабильно развивались, перманентно укрепляется взаимное политическое доверие между двумя государствами, ощутимые результаты достигнуты в торговой, экономической, гуманитарной областях, в сфере безопасности, тесное взаимодействие сохраняется по международным и региональным вопросам.

Глава МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона придает важное значение развитию отношений с Арменией и рассматривает Ереван в качестве важного партнера для сотрудничества.

При этом он выразил готовность прилагать усилия с армянским коллегой в вопросе укрепления межмидовского взаимодействия, тем самым способствуя развитию двусторонних отношений и поднятию их на новый уровень.