Среда, 5 Апреля 2017 15:43

АрмИнфо.Координатор движения <Новая Армения> Андриас Гукасян, находящийся в УИУ <Нубарашен>, выступил с заявлением в связи с прошедшими в Армении парламентскими выборами.

<Сейчас не время отчаиваться. Режим потратил миллионы долларов для достижения желаемого результата на прошедших парламентских выборах, однако то, что он получил в реальности, в политическом смысле не стоит и гроша. Взятки обесценили предвыборную кампанию премьера Карена Карапетяна, и уничтожил ожидания народа об изменениях. Это означает одно, в Армении остается нерешенной проблема формирования легитимной власти. Произошедшее мошенничество является большим пузырем, который может лопнуть в любой момент. Уверен, что гражданские наблюдатели продолжают последовательно следить за всей информацией, собранной во время выборов. Формирование правильного представления об имевших место нарушениях имеет стратегическое значение для будущего Армении. Для оправдания насильственного захвата власти, правящая элита прибегла к последней мере - попыталась представить армянский народ в глазах международного сообщества в качестве безнравственного, трусливого и взяточнического общества. Подобный шаг режима даёт основания врагам нашего народа утверждать, что большинство армян не имеют гражданской ответственности и лишены качества самоопределения, и, соответственно, не могут требовать признания от Турции Геноцид армян в Османской империи и от Азербайджана независимости Арцаха. Народ должен отреагировать на данный вызов и продемонстрировать консолидированное противостоянии в деле защиты национального достоинства и общественной нравственности. Оппозиция своими действиями должна продемонстрировать, что не разочарована и продолжит борьбу против режима>, - говорится в заявлении Гукасяна.

Координатор движения <Новая Армения> Андриас Гукасян был задержан, а затем арестован после событий, имевших место поздно вечером 29 июля 2016 года в ереванском квартале Сари Тах, когда полицейские с применением спецсредств разогнали шествие сторонников вооруженной группы "Сасна црер", захватившей 17 июля и на протяжении двух недель удерживавшей территорию полка патрульно-постовой службы полиции РА. Он обвиняется в организации массовых беспорядков в ходе шествия. Мера пресечения в отношении Гукасяна избрана арест.