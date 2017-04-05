Среда, 5 Апреля 2017 15:23

АрмИнфо.Блок <Оганян-Раффи-Осканян> пока не определился с участием в выборах Совета старейшин Еревана, которые намечены на 15-ое мая. Об этом 5 апреля на пресс-конференции в Ереване заявил зампред партии <Наследие> и член предвыборного блока <Оганян-Раффи-Осканян> Армен Мартиросян.

По его словам, нет смысла участвовать в этих выборах, после парламентских, на которых, на его взгляд, проиграли не оппозиционные силы, а армянское общество. При этом он заверил, что лидеры блока и, в частности, экс-министр обороны Сейран Оганян не разочарованы поражением. <Не первый раз замужем! Он видел столько всего на поле боя, что сломить его поражением на выборах невозможно>, - заявил политик.

На его взгляд, в ходе выборов имели место нарушения, однако основную роль в поражении оппозиции сыграли предвыборные взятки некоторых из победивших сил и черный PR против них, в том числе и блока ОРО. Он заметил, что технические средства, используемые в ходе голосования, были неисправны, а в некоторых случаях стали дополнительным механизмом для фальсификаций. Более того, он заявил о необходимости досконального изучения списка проголосовавших граждан, поскольку, по его информации, в списки включены адреса и лица, которые не существуют.

Отметим, что блок ОРО по данным Центральной избирательной комиссии набрал 2,7% голосов. Согласно представленным данным в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД

- 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО

- 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 58 мандатов, "Царукян" - 31, "Елк" - 9, АРФД