Среда, 5 Апреля 2017 15:17

АрмИнфо. Новый парламент и власти Армении не легитимны и не в состоянии провести какие-либо реформы. Об этом 5 апреля на пресс- конференции в Ереване заявил зампред партии <Наследие> и член предвыборного блока <Оганян-Раффи-Осканян> Армен Мартиросян.

<Парламент шестого созыва является парламентом трех лиц Сержа Саргсяна, Гагика Царукяна и Микаела Минасяна (Ред- зять президента и посол Армении в Ватикане и Португалии)>, - заявил он, добавив, что, на его взгляд, лидер блока <Царукян> Гагик Царукян и его фракция являются оппозиционными, хотя политик не исключил сотрудничества отдельных депутатов с правящей Республиканкой партией Армении. При этом Мартиросян считает <Елк> проектом Минасяна и не исключает закулисное сотрудничество с правящей партией. <Страна проживает последний этап политической деградации, у которой два сценария развития: развал страны и смена власти>, - подчеркнул политик.

В этом контексте он заявил, что приоритетным в повестке представленной им политической силы остается вопрос смены власти, однако идти на поствыборные акции протеста ОРО не намерен. <Мы продолжим нашу борьбу и не отступим, также готовы возглавить любое движение, инициированное обществом>, - подчеркнул политик.

Мартиросян заметил, что в блоке начался процесс трансформаций, не исключив консолидацию входящих в него политических сил в партию.

Отметим, что блок ОРО по данным Центральной избирательной комиссии набрал 2,7% голосов. Согласно представленным данным в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД

- 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО

- 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 58 мандатов, "Царукян" - 31, "Елк" - 9, АРФД- 7.