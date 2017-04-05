Среда, 5 Апреля 2017 15:13

АрмИнфо.Внешнеполитическое ведомство Арцаха распространило заявление в связи с годовщиной прекращения огня в Арцахе, после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана в Отношении Нагорного Карабаха.

<Сегодня исполняется ровно год с момента прекращения военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха с целью силового решения азербайджано-карабахского конфликта. В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, грубо нарушив режим прекращения огня, азербайджанские вооруженные силы предприняли крупномасштабное наступление вдоль всей границы с использованием тяжелой техники, артиллерии и авиации. Лишь понеся значительные потери в живой силе и технике, Азербайджан был вынужден 5 апреля 2016 года запросить при посредничестве России прекращения боевых действий. Сопровождавшаяся многочисленными нарушениями норм международного гуманитарного права и военными преступлениями, апрельская агрессия Азербайджана стала серьезным вызовом региональному миру и безопасности и нанесла большой ущерб переговорному процессу по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в рамках посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - говорится в заявлении МИД НКР.

При этом в ведомстве отмечают, что в течение года, прошедшего со дня завершения боевых действий, сопредседатели предпринимали усилия по обеспечению условий для полноценного восстановления переговорного процесса.

Степанакерт подчеркивает, что Арцах последовательно выражает поддержку заявлениям сопредседателей МГ ОБСЕ о необходимости соблюдения в полном объеме соглашения о прекращении огня от 12 мая 1994 года, практического применения положений соглашения от 6 февраля 1995 года об укреплении режима прекращении огня, а также реализации достигнутых в Вене (16 мая 2016 г.) и Санкт-Петербурге (20 июня 2016 г.) договоренностей о внедрении механизма расследования инцидентов и повышении возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

<Азербайджан не только отвергает эти предложения, но и торпедирует любые инициативы, направленные на исключение возможности возобновления боевых действий. Более того, на протяжении всего этого времени Азербайджан не оставляет попыток перенести логику конфронтации в сферы экономики, культуры и даже человеческих контактов. Демонстрируя полное нежелание достичь посредством переговоров мирного урегулирования конфликта, азербайджанские власти угрожают развязать очередную войну. Последовательно повышая градус напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и продолжая политику конфронтации и враждебности, Баку целенаправленно углубляет недоверие между сторонами и стремится сделать процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта заложником своей деструктивной политики и максималистских требований>, - говорится в заявлении МИД НКР.