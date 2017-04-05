Среда, 5 Апреля 2017 15:12

АрмИнфо.На прошедших 2 апреля в Армении парламентских выборах были обеспечены равные условия конкуренции для всех участвующих сил. Об этом говорится в заявлении партии АРФ <Дашнакцутюн>, набравшей по итогам выборов порядка 7% голосов.

При этом партия подчеркивает, что предметом тщательного анализа должна стать необычайно высокая явка избирателей, что с одной стороны похвально в плане проявленной гражданами политической активности, с другой может быть индикатором применения административного давления и тотальной раздачи избирательных взяток. АРФД также констатирует, что большая часть армянской общественности, находящаяся в крайне тяжелых социальных условиях, пока не способна делать политический зрелый и обоснованный выбор. В заявлении партии подчеркивается, что одним из вызовов, стоящих перед Арменией, является кардинальная смена культурно-духовной системы ценностей общества.

Из положительных явлений партия отмечает кристаллизацию политического поля. <Общество не приняло популистские и пораженческие идеи некоторых сил>,- говорятся в заявлении.

<Дашнакцаканы> также похвалили за профессионализм наблюдателей и представителей СМИ.

Далее партия подчеркивает, что формат и форму своего участия в парламентской деятельности она определит в ближайшие дни. <Для нас является обязующим заметный прогресс нашей партии на этих выборах. Мы продолжим последовательно реализовывать наши программы во имя процветания и прогресса Армении>,- говорится в заявлении.