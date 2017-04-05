Среда, 5 Апреля 2017 14:24

АрмИнфо.В случае сбора достаточного количества средств работы по разминированию в Арцахе завершатся до 2020 года. Об этом на мероприятии, проводимом в связи с международным днем разминирования, заявил руководитель программы HALO Trust в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) Аш Бодди.

Премьер-министр НКР Араик Арутюнян также принял участие в мероприятии, проводимом HALO Trust по случаю международного дня разминирования. <Мы высоко оцениваем вашу работу и всегда готовы по мере возможности содействовать гуманитарной деятельности организации>, - отметил Арутюнян, поприветствовав деятельность организации.

Правительство Великобритании инвестировало ?100 млн (около $125 млн) в программу по разминированию территорий в мире до 2025 года. Эта сумма будет направлена благотворительным организациям HALO Trust и Mines Advisory Group, занимающимся разминированием. Таким образом, Великобритания поможет около 800 000 людей по всему миру, передает BBC.