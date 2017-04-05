Среда, 5 Апреля 2017 14:22

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в интервью АрмИнфо рассуждает о причинах, мешающих достижению мирного урегулирования карабахского конфликта. Делится видением инициированных им законопроектов о предоставлении российского гражданства соотечественникам из постсоветских стран.

Начиная с апрельского обострения на карабахско-азербайджанской границе, процесс урегулирования по понятным причинам вошел в достаточно активную фазу. Помимо азербайджанских диверсий и обстрелов армянских позиций, Вы лично видите иные катализаторы, актуализирующие карабахские переговоры?

Задача урегулирования карабахского конфликта была актуальна, начиная с советского периода. И сегодня на нее нанизываются проблемы другие: политические, экономические. Мне кажется, что карабахский конфликт, как никакой другой конфликт, может быть разрешен компромиссным путем, поскольку для этого имеются все основания. Я глубоко убежден в том, что Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана. Под каким бы предлогом, под какой формой не предлагалось это возвращение, это абсолютно невозможно. В Азербайджане мою позицию часто комментируют, объявили персоной нон-грата, но помочь им я ничем не могу, потому что таковы факты, а от фактов никуда не денешься. Более того, я оцениваю постановку вопроса о территориальной целостности Азербайджана с учетом Карабаха, как минимум, как некорректную. Территориальная целостность нынешней АР возникла после 1991 года, когда Баку Карабах уже не контролировал. И это, кстати, отличие Карабаха от Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Там еще можно рассуждать об утрате территориальной целостности Грузии и Молдовы, в случае же Карабаха это попросту невозможно.

И тем менее, какова дорога, ведущая в Вашем представлении стороны конфликта к миру?

Для достижения прочного мира необходимо, конечно, вернуть, по крайней мере, большую часть районов, занятых карабахской армией. В этом и состоит бонус Баку – мир и независимость Карабаха в обмен на территории. И предельно ясно, что без признания этой самой независимости армянская сторона на передачу каких-либо территорий, понятно, не пойдет, поскольку именно они составляют пояс безопасности вокруг Карабаха. Нужно смотреть внимательно на карту, причем, в данном случае не только на политическую, но и физическую, чтобы увидеть склоны и овраги, по которым проходит сегодня линия соприкосновения. И политики уже много лет ходят как коты вокруг крынки с молоком именно вокруг всего этого. И никто из них пойти до конца и взяться за решение проблемы с обоих концов не решается. Понятно, что в подобном случае они рискуют пасть жертвой обвинений в национальной измене и предательстве. При этом, ни в каком другом конфликте позиции России, Франции и США так не близки как в карабахском. И в этом, кстати, достаточно велика заслуга армянской диаспоры. Азербайджан при этом имеет в данном вопросе союзников в лице Турции и Пакистана, которые к числу посредников как раз не относятся. Поэтому в случае проявления Москвой, Вашингтоном и Парижем максимума воли и диктовки сторонам справедливых, на мой взгляд, условий карабахского урегулирования, можно с относительной спокойностью прогнозировать, что пошумев, на его результаты вынужденно согласятся и в Армении, и в Азербайджане. И обвиняя великие державы за цену, которую им пришлось заплатить за подобный мир, внутренне все были бы удовлетворены, как в Армении, так и в Азербайджане, потому что это бы убрало важную проблему. К сожалению, похвалиться полным совпадением интересов и желаний мы пока не можем, есть эгоизм, в том числе и посредников, взаимное желание укрепить собственные позиции в регионе. Мне кажется, что это может кому-то вскружить голову, отдаляя сам процесс урегулирования. При этом, Армения прошла через очередное политическое испытание – принципиально важные парламентские выборы, никак не ослабив свои позиции в карабахском урегулировании и заложив основы для парламентской системы правления. В Азербайджане, конечно, свои приоритеты государственного строительства, а система правления наследственная, семейная и всякая иная, что особенно проявилось в связи с последним назначением.

Допускаете ли Вы наличие внешних бенефициариев внутриполитических столкновений в Армении?

Внешние бенефициарии в стране, находящейся в конфликте с другой страной, есть всегда. И необязательно, чтобы они прямо участвовали, стояли за обострениями или их провоцировали в Армении. Но то, что эффект от подобных обострений им на руку и они его используют – совершенно очевидно.

30 декабря 2016 года вы внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об упрощении получения российского гражданства. Какие новшества содержит этот и готовящиеся Вами новые законопроекты для наших соотечественников?

Речь идет о большой работе по исправлению несовершенства нашего законодательства о гражданстве, которую я начал с приходом в Госдуму. Я внес три законопроекта, один из которых уже стал законом, а второй активно обсуждается. Это касается такой нормы как “носитель русского языка”. Существующая форма закона возможности вести работу по ускоренной форме предоставления гражданства нашим соотечественникам – носителям русского языка фактически не дает. Эта возможность блокируется всякими условиями. Я хочу эти условия отменить. Между прочим, вопрос этот впервые поставил не я, а президент Путин, еще в 2012 году поставив перед депутатами вопрос о необходимости ускоренной процедуры выдачи гражданства носителям русского языка, родившимся на территории Российской империи и СССР или имеющих по восходящей линии родных там родившихся. Условие предоставления - отказ от текущего иностранного гражданства, проживание и работа в России. Я предложил отказаться от требования от подобных лиц справки об отказе от гражданства другого государства, учитывая, что добыть ее практически невозможно.

Какова главная цель Ваших законодательных инициатив?

Главная цель - снятие карниза нерешенных проблем. После 2014 года в России появилось более миллиона бежавших из Украины людей, которых нужно как-то легализовать. Это главная цель. Во-вторых, я вижу необходимость в привлечении в Россию людей, разделяющих с нами русский язык и культуру - это для нас огромный резерв. Я считаю, что чем больше в России будет граждан, тем лучше для России. Некоторые мои оппоненты придерживаются обратного мнения, стремясь не допустить этих людей к делению какого-то условного пирога. Подобное представление о природе экономики и миграции давно устарело. Нормальные, здоровые сегодня люди не просто садятся на шею системе соцобеспечения, они привносят свой вклад в формирование ВВП нашей страны. И это сегодня понимают во всем мире. Думаю, что пришла пора понять это и нам. Вот краткая информация о законопроекте, который мне только предстоит вносить в Госдуму касающаяся соотечественников; если носитель русского языка – это категория light, то соотечественники – категория hard – это люди представляющие народы, исторически проживающие на территории России и ныне проживающие, к примеру, на территории Казахстана. В их отношении переселение на территорию России, на мой взгляд, не является необходимостью. Многие из них сегодня не имеют для переезда в Россию ни возможности, ни мотивации. И не надо от них этого ждать и требовать. Но они хотят подтвердить свою принадлежность к числу выходцев из России. Гражданство – самый прямой путь к этому. Именно с них я предлагаю снять требование отказа от иностранного гражданства. Чтобы они продолжали оставаться гражданами Казахстана, Украины или Армении. Но к этому нужно подойти деликатно. Не все в Россию к этому стремятся, а многие и вовсе боятся массового наплыва мигрантов. Поэтому я призываю разделять соотечественников от мигрантов. Это разные категории.

Присутствует ли в Вашей мотивации геополитика? Пример Южной Осетии 2008 года позволяет многим рассматривать подобные проекты Москвы как базу для будущих попыток вмешательства во внутренние дела стран постсоветского пространства…

Подобная точка зрения мне хорошо известна. Инициированные мною законы и законопроекты никоим образом в этом заподозрены быть не могут, поскольку речь идет о людях, которые уже переселились в Россию. И собою в Россию часть территории Украины, Казахстана или кого-то еще не привезли. Поэтому меня подозревают в принципе, априори. Что касается награждения проживающих вне России соотечественников российскими паспортами, то все что я могу посоветовать таким странам, так это уважать права всех своих граждан без исключения, в том числе не относящихся к титульной нации. Если вы строите Украину для украинцев, стреляя при этом в собственных граждан, то желание этих граждан и территорий от вас убежать – явно не моя вина. Это вы, а не я избрали такой путь решения в Абхазии и Южной Осетии. Паспортизация граждан Южной Осетии и Абхазии произошла не в 1991-92 годы конфликта. Она имела место в нулевые, когда абхазы и осетины давно жили пусть в непризнанных, но самостоятельных государствах. Поэтому, давайте уже разберемся, где телега, а где лошадь. К подобному положению вещей привела глупая, преступная, даже не национальная, а националистическая политика властей новоиспеченных независимых государств, без учета этнического многообразия своей территории. И сегодня подобная политика ведется на Украине. А если так, то обижаться на наши попытки охранить таким способом этнически близкое, родственное нам население, предоставляя ему возможность в случае необходимости приехать и найти защиту в России, точно не стоит.





