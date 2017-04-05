Среда, 5 Апреля 2017 13:53

АрмИнфо. Голливудский фильм о Геноциде армян <Обещание> 4 апреля был продемонстрирован в Ватикане.

На показе фильма присутствовали режиссер Терри Джордж, продюсер Эрик Эсраилян, автор саундтрека Крис Корнел, актеры Шохре Агдашлу и Джеймс Кромвель, пишет Variety.

Отметим, что фильм выйдет на большие экраны в Армении и России с 27 апреля. Фильм начался сниматься еще при жизни и при финансовом содействии американского миллиардера армянского происхождения Кирка Киркоряна. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на международном кинофестивале в Торонто.

Ранее режиссер фильма Терри Джордж снял аналогичный получивший большую известность фильм <Отель Руанда>, рассказывающий о геноциде тутси. Фильм удостоился премии <Оскар>.