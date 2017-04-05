Среда, 5 Апреля 2017 13:51

АрмИнфо.Всемирно известный армянский дудукист Дживан Гаспарян в Государственном Кремлевском дворце представил <Звучащие полотна> Ивана Айвазовского.

Согласно телеканалу <Россия - Культура>, это проект, в котором музыка и живопись сосуществуют в одном пространстве, продолжил концерт, где полотна великого мариниста Ивана Айвазовского <озвучивают> дудук, орган и саксофон. По словам организаторов, именно произведения Вивальди, Шуберта, Рахманинова, а также армянская народная музыка подошли легендарным полотнам как нельзя лучше.