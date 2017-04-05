Среда, 5 Апреля 2017 13:46

АрмИнфо. Сейсмологические станции МЧС Армении в 03:30 часов по местному времени 5 апреля зафиксировали землетрясение в Азербайджане, которое также ощущалось в Нагорном Карабахе.

<Координаты землетрясения 39.0710 северной широты и 48.480 восточной долготы (в 15 км на северо-запад от азербайджанского города Масаллы). Очаг залегал на глубине 20 км., магнитуда 4.3 балла. Сила подземных толчков составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в Степанакерте и Адруте силой в 3 балла>, - говорится в сообщении МЧС Армении, поступившем в АрмИнфо.