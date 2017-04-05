Среда, 5 Апреля 2017 12:43

АрмИнфо. Состоявшиеся 2 апреля очередные парламентские выборы в Армении показали, что страна в лице политических сил и граждан обладает и возможностями, и желанием, и решимостью двигаться вперед. Об этом говорится в заявлении спикера парламента Галуста Саакяна.

<Наши граждане и политические силы посредством выборов смогли уверенно реализовать свой шанс иметь более надежное и более процветающее, более безопасное и более развитое государство. Эти выборы - консолидирующие выборы, независимо от итогов засвидетельствовавшие, что политические силы, представляя различные программы, чувствуют себя ответственными за судьбу страны, а граждане, при различии точек зрения, твердо готовы взять на себя часть ответственности своими голосами. Таким образом, эти выборы также были выбором ответственности>,- говорится в заявлении. Саакян также заметил, что по оценке представителей как местных, так и международных структур и организаций в основном удалось достойно выдержать экзамен. За это спикер парламента выразил благодарность как участникам выборов, так и наблюдателям.

<Уверен, нас ждет такой же стабильный и мирный поствыборный период, период творческого и упорного труда, период перемен и изменений. За выборами последует время более кропотливой работы, более глубокого и трезвого осознания цены безопасности, более высокого политического и гражданского стремления к прогрессу. Убежден, достойно справимся с велением времени - создать более благополучное общество и более безопасную страну",- резюмировал Саакян.