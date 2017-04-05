Среда, 5 Апреля 2017 12:24

АрмИнфо. Полиция Армении отреагировала на обвинения канадской актрисы и продюсера армянского происхождения Арсине Ханджян бесчинствах правоохранителей.

<Актриса Арсине Ханджян в ходе пресс-конференции сделала голословные заявления о том, что от бесчинств полиции в Армении ежедневно гибнут люди. Г-жа Ханджян по всей видимости, не имеет элементарного представления об общественной, правовой и правоохранительной действительности в Армении. В противном случае знала бы, что за последнее десятилетие от действий полиции в Армении не было ни одной жертвы, наоборот, полиция понесла потери в борьбе с преступностью. Канадская актриса, по всей видимости, также имеет проблемы с географией и перепутала нашу страну с некоторыми западными странами, где ежегодно от действий полиции погибают сотни граждан>, - написал на своей страничке в Facebook руководитель пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян.

При этом он выразил сожаление тем фактом, что считающая Армению своей Родиной и выражающая готовность оказывать помощь армянскому обществу Ханджян выступает с безосновательными и предвзятыми заявлениями, с одной стороны вводя в заблуждение тех, кто не знаком с армянской действительностью, а с другой ставя в смешное положение себя.