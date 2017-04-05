Среда, 5 Апреля 2017 12:23

АрмИнфо. Накануне завершились сроки по обжалованию итогов парламентских выборов 2 апреля, однако ни одна из участвующих в них политических сил не представила заявление о пересчете голосов. Об этом АрмИнфо сообщили в Центризбиркоме Армении.

Однако, согласно ЦИК, от четырех кандидатов, баллотирующихся по рейтинговой системе, поступили заявления по пересчету голосов - это кандидат от Республиканской партии в Тавушской области Асмик Амирян, кандидат от <Армянского возрождения> Айк Арамян, кандидат от АРФ <Дашнакцутюн> Ваге Даниелян и претендент на мандат от блока <Царукян> Эвелина Хачатрян.