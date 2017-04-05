Среда, 5 Апреля 2017 12:01

АрмИнфо.Сын вице-спикера парламента Армении Эрмине Нагдалян получил желаемую должность.

Как сообщает сайт правительства Армении, сын Нагдалян Грант Абаджян назначен торговым атташе РА в Китайской Народной Республике сроком на три года. Ранее он, несмотря на то, что находился на обучении в Китае, параллельно занимал должность советника министра экономики. Супруг Нагдалян Давид Бегларян является управляющим делами аппарата правительства.

Сама Нагдалян ранее неоднократно опровергала информацию СМИ о намерении ее сына занять должность торгового атташе Армении в КНР.