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 Среда, 5 Апреля 2017 12:01

Татевик Шагунян

Сын вице-спикера Эрмине Нагдалян получил желаемую должность

Сын вице-спикера Эрмине Нагдалян получил желаемую должность

АрмИнфо.Сын вице-спикера парламента Армении Эрмине Нагдалян получил желаемую должность.

Как сообщает сайт правительства Армении, сын Нагдалян Грант Абаджян назначен торговым атташе РА в Китайской Народной Республике сроком на три года. Ранее он, несмотря на то, что находился на обучении в Китае, параллельно занимал должность советника министра экономики. Супруг Нагдалян Давид Бегларян является управляющим делами аппарата правительства.

Сама Нагдалян ранее неоднократно опровергала информацию СМИ о намерении ее сына занять должность торгового атташе Армении в КНР.

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