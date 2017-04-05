Среда, 5 Апреля 2017 11:58

АрмИнфо.Группа поддержки Армении в Конгрессе США призвала ключевых конгрессменов Палаты представителей США предоставить Армении $40 млн и Арцаху $8 млн в качестве помощи в 2018 финансовом году.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армянского национального комитета Америки (ANCA), группа поддержки Армении в Конгрессе США призвали ключевых конгрессменов Палаты представителей США уделить приоритетное внимание внешней политике США по вопросу предоставления помощи на 2018 финансовый год (FY18), содействуя <укреплению независимости Армении, способствуя миру в Нагорном Карабахе, и поддерживая Армению в качестве регионального убежища для беженцев из Ближнего Востока, находящихся в группе риска. Отмечается, что в двухпартийном письме, направленном председателю Подкомитета по иностранным операциям и ассигнованиям Сената США Хэлу Роджерсу и конгрессмену от Демократической партии Ниты Лоуи, более двух десятков конгрессменов подчеркнули важность дальнейшего развития партнерства между Арменией и Соединенными штатами.

Вместе с тем конгрессмены отметили, что помощь, оказываемая СШ, позволила добиться прогресса в Армении в таких вопросах, как

демократия, верховенство закона, право на свободу выражения и свободное предпринимательство.

Группа предложила предоставить в 2018 году финансовую помощь Армении в размере $40 млн для оказания содействия беженцам из Ближнего востока; более того предоставить не менее $8 млн Арцаху для реализации программ по разминированию, проведению системы водоснабжения и поддержке реабилитационных центров; вместе с тем выделить $20 млн для реализации предложения Ройса-Энгеля о приостановлении американской военной помощи Азербайджану и расширении гуманитарной помощи Арцаху; а также выделить Армении не менее $40 млн финансовой помощи и не менее $11 млн военной помощи, обратив серьезное внимание на развитие армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил благодарность Группе поддержки Армении в Конгрессе США за подобный призыв: <Мы хотели бы выразить признательность всем, кто подписался под письмом, поддерживающем увеличение помощи Арцаху и Армении>.

Отметим, что Комитет по ассигнованиям Сенат США в 2017 году предоставил Армении финансовую помощь в размере $ 24,1 млн и Азербайджану - $ 10,9 млн. Сенат также рекомендовал предоставить $1 млн. в качестве военной помощи и еще $600 тыс. для проведения военных тренировок. В целом выделенная помощь Армении оказалась на $ 3 миллиона больше, чем просил из бюджета президент США Барак Обама. Сума помощи Арцаху, оказываемая с 1998 года осталось неизменной.

Напомним, что Комитет по ассигнованиям Сената США в 2016 финансовом году предоставил Армении финансовую помощь в размере $20.06 млн , а также $1.7 млн в качестве военной помощи и еще $600 тыс для проведения военных тренировок. Для Азербайджана и Грузии законодатели США предложили предоставить в качестве финансовой помощи $8.778 млн и соответственно $54 млн.