Понедельник, 3 Апреля 2017 20:42

АрмИнфо.Президент Армении, глава правящей Республиканской партии Армении выступил с заявлением, после прошедших 2 апреля выборов в Национальное собрание.

<Вчера, был важный день в жизни нашей страны. Мы провели парламентские выборы, которые были лучше всех выборов, имевших место в истории нашей страны со дня независимости. Сегодня мы осуществили самый большой шаг на пути Конституционных реформ, перехода от полупрезидентской к парламентской форме правления. В ходе этих выборов мы стали свидетелями беспрецедентной консолидации политических сил. В политической системе, по сущности, нет какой-либо влиятельной силы, которая осталась в стороне от политической борьбы. Это еще одно свидетельство того, что Конституцией предрешено - строительство нашей политической системы идет по правильному пути. Достойная представленность оппозиции в парламенте впредь позволит последним воспользоваться, предполагаемой парламентской формой управления, комплексом инструментов по контролю, что в свою очередь является залогом эффективного и сбалансированного управления>, - говорится в заявлении армянского лидера.

Вместе с тем, Саргсян выразил благодарность гражданам Армении за активное участие в выборах, а политическим силам за корректную

политическую конкуренцию в целом. По его словам, это была красивая борьба - борьба и сопоставление позиций и мнений в деле развития Армении. Президент Армении также выразил благодарность оппозиции, представителями общественного сектора, международным партнерам в деле подготовки и проведения выборов - становления политического консенсуса, содействия в оснащении современными техническим средствами. <Мы по новому организовали избирательный процесс, что позволило оставить в прошлом самые грубые нарушения, допускаемые в ходе выборов. Мы осуществили большой шаг вперед, в будущее. Выражаю благодарность всем институтам, вовлеченным в процесс организации выборов, правоохранительным органам за оперативное и надлежащее реагирование. Второе апреля мы начали в <Ераблуре>, где отдали дань уважения памяти нашим доблестным героям. 2 апреля мы завершили осуществлением шага вперед на пути выполнения обещаний, данных у их могил. Мы обещали построить более развитое, сплоченное и сильное государство, и мы его построим. Все вместе>, - заключил президент Армении.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.