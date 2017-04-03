Понедельник, 3 Апреля 2017 19:38

АрмИнфо.Парламентскими выборами, имевшими место 2 апреля, Армения сделала еще один большой шаг назад. Об этом говорится в заявлении блока <Осканян-Раффи-Оганян>, поступившем в АрмИнфо.

<Это были не выборы, а торговля голосами и организованная властями страны системная фальсификация. А заявления полиции Армении о 2 млн. 588 тыс. потенциальных избирателях, и ЦИК, что в голосовании приняло участие 1 млн. 575 тыс человек, и что Республиканская партия заручились поддержкой 700 тыс. избирателей - не имеют отношения к реальности. Результаты выборов не отражают реального настроения общества, не отражают интересы народа. Все сферы внешней и внутренней политики провалились, а провалившаяся сила не пользуется даже минимальной поддержкой армянского народа. Таким образом, мы в очередной раз имеем сформировавшуюся незаконным путем нелегитимную власть, в результате чего еще больше углубилась политическая монополия, еще больше обострятся проблемы, существующие в стране, еще больше углубится чувство несправедливости и безнадежности, еще больше увеличится эмиграция, а безопасность страны будет под серьезной угрозой. Складывается впечатление, что власти страны хотят еще больше укрепить засевшей в народе мнение, что посредством выборов в стране нельзя достичь каких-либо изменений>, - говорится в заявлении блока.

ОРО отмечает, что произошла далекая от политики драка влиятельных <дворовых авторитетов> с самыми пагубными последствиями для страны. <В независимости от всего, для нас большая честь защищать интересы народа и быть ее составляющей частью. Для нас дорог каждый голос, отданный за наш блок. Благодарны нашим активистам и единомышленникам, которые в этой грязной атмосфере проявили высокую гражданскую сознательность. Заверяем, что силы, вовлеченные в блок продолжат свою деятельность во имя Армении. Убеждены, что этот кошмар не может долго продолжаться, поскольку наша стран стоит перед такими вызовами, при которых большая роскошь доверять страну таким властям. Изменения неизбежны, и мы будем в первых рядах тех, кто поведет страну по пути этих изменений>, - говорится в заявлении ОРО.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.