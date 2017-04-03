Понедельник, 3 Апреля 2017 19:04

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с взрывом в петербургском метро, унесшим жизни невинных людей.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, президент Армении выразил убеждение, что российские городские и федеральные органы сделают всё возможное, чтобы выяснить причины произошедшего.

Вместе с тем, Саргсян попросил передать слова поддержки родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По предварительным данным, десять человек погибли в результате взрыва в петербургском метрополитене, еще 50 пострадали. По предварительной информации, взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была оставлена в вагоне.