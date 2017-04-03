Понедельник, 3 Апреля 2017 18:54

АрмИнфо.Спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян 3 апреля принял парламентариев Армении - Карине Ачемян, Теван Погосян и Ваге Ованнисян.

Как сообщили в пресс-службе законодательного органа НКР, Гулян поприветствовал инициативу коллег в годовщину апрельской войны - 2 апреля побывать на передовой, в населенных пунктах Талиш, Матагис и встретиться с жителями и военнослужащими. "Армяноненавистническая и милитаристическая политика Азербайджана в течение многих лет не могла не привести к подобным агрессивным действиям. Сегодня ситуация не очень изменилась, власти страны продолжают ту же политическую линию, что означает, что и далее мы должны быть бдительны", - заявил он.

Поблагодарив арцахского спикера, Карине Ачемян отметила, что, несмотря на то, что в Армении проходят важные для всей страны события, они выразили желание после голосования посетить Арцах и побеседовать с военнослужащими.

Ашот Гулян поздравил коллег с успехами на выборах и выразил уверенность в том, что сотрудничество парламентариев двух армянских государств продолжит развиваться.