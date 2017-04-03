Понедельник, 3 Апреля 2017 18:50

АрмИнфо.Вчерашние парламентские выборы уже история. Об этом говорится в заявлении блока <Царукян>, поступившем в АрмИнфо.

<На протяжении месяца, мы ездили по всей республики и представляли нашу предвыборную программу, предстоящую деятельность и приоритеты. Были максимально откровенны со всеми нашими соотечественниками, как по вопросам озвучивания проблем, накопившихся в стране, так и путям их решения. Сегодня мы получили вотум доверия и поддержку со стороны более 400 тыс. соотечественников. Будьте уверены, мы высоко ценим каждый полученный голос, который обязывает нас в рамках наших полномочий делать всё возможное для развития нашей страны. Мы останемся приверженным своим изложенным принципам и продолжим быть открытым и искренним перед народом. Мы прекрасно осознаем всю серьезность вызовов, стоящих перед страной и в рамках своих возможностей будем делать всё для их решения. Мы никогда не прекратим активные и искренние контакты с народом, не деля их на тех, кто проголосовал за нас, а кто нет. У нас одна Родина, процветание которой является сверхзадачей для нас>, - говорится в заявлении блока <Царукян>.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.