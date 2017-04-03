Понедельник, 3 Апреля 2017 17:57

АрмИнфо.Верить тем, кто утверждает, что в России, якобы, не делают выводов, сильно ошибаются - в России выводы делают всегда. Подобное мнение выразил журналистам в Ереване первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

"Апрельские события прошлого года стали причиной некоторых сомнений в определенных кругах в Армении в необходимости развития отношений с Россией. Думаю, что сегодня, когда исполняется 25 лет установления дипломатических отношении между Арменией и Россией, ничто не может быть основанием для сомнений в приоритетности Развития этих отношений. И такого уровня отношений как с Арменией, у России в регионе нет ни с кем и, не думаю, что есть предпосылки для их появления", - отметил он.

По оценкам парламентария, соответствующие уроки из апреля были извлечены и Москвой, пытающейся посредством перевооружения, соглашениями по объединенной системе ПВО и группировки сил убедить Ереван в незыблемости отношений. Политик предположил, что баланс в регионе был нарушен посредством продажи Россией вооружений Азербайджану. И апрельское их применение последним не могло не оставить осадка в Армении.

Однако, по его оценкам, после поставок Армении, причем, либо на условиях льготного кредитования, либо практически безвозмездно баланс был восстановлен. В этом контексте, Затулин оценивает вероятность возобновления боевых действий в зоне карабахского конфликта с той же интенсивностью, как в прошлом году крайне низко.