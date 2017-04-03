Понедельник, 3 Апреля 2017 17:54

АрмИнфо.Население Армении, как и многих стран СНГ, мандата на обострение поствыборной ситуации политикам не давало, о чем косвенно свидетельствуют итоги парламентских выборов 2 апреля. Подобное мнение выразил журналистам в Ереване первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

"В пику прозвучавшим в пылу предвыборной кампании разнообразным заявлениям о намерениях начать уличную борьбу ни власть Армении, ни парламентская оппозиция в поствыборном обострении ситуации не заинтересованы. Данные выборы ознаменовали первый этап переход к парламентской модели управления Арменией и сторонники и противники действующих властей, будучи заинтересованы в подготовке к этапу следующему, преждевременно создавать проблемы друг другу не желают. Думаю, что отсутствие необходимости во втором туре также является плюсом", - убежден политик.

Затулин отметил, что скрупулёзное изучение нового избирательного законодательства Армении позволяет оценить его как инновационное и позволяющее Армении отсеять все сомнения в исходе выборов, исключить возможность фальсификаций и дать другим странам значительную фору. При этом, парламентарий считает, что имеющиеся нарушения на конечную картину выборов, в целом, не влияют.

Затулин оценил итоги выборов как внушающие определенную надежду на отсутствие угроз стабильности в Армении. В этом свете, он отметил результаты Республиканской партии Армении, ее союзника АРФД и блока <Царукян>.

В голосовании 2 апреля по выборам Национального собрания Армении приняло участие 60,93% (1 573 323) избирателей. Право голоса имели 2 588 590 избирателей. По предварительным данным ЦИК, правящая Республиканская партия Армении получила 49,12% (771 247 голосов), блок "Царукян" - 27,32% (428 965), партия "Дашнакцутюн" 6,57% (103

173), блок "Елк" - 7,77% (122 049), партия "Армянское возрождение" - 3,71% (58 277), блок "Оганян-Раффи-Осканян" - 2,7% (32 504), блок "Конгресс-НПА" - 1,65% (25 975), партия "Свободные демократы" - 0,94% (14 746), Коммунистическая партия Армении - 0,75% (11 745 голосов).