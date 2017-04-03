Понедельник, 3 Апреля 2017 17:52

АрмИнфо.МИД выясняет наличие граждан Армении среди жертв взрыва в петербургском метро.

<Выясняем, если ли среди пострадавших в результате взрыва в метров Санкт-Петербурге граждане Армении или армяне>, - говорится в сообщении МИД Армении.

По предварительным данным, десять человек погибли в результате взрыва в петербургском метрополитене, еще 50 пострадали. По предварительной информации, взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была оставлена в вагоне.