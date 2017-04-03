Понедельник, 3 Апреля 2017 17:17

АрмИнфо. Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур поддержал выбор граждан Армении на прошедших выборах. Такое заявление легендарный шансонье сделал в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Кто бы ни был выбран моим народом, я принимаю этот выбор", - заявил Азнавур. По словам маэстро, было бы неправильно критиковать страну из заграницы. "Я не люблю людей, которые, выезжая из своей страны, критикуют ее политику. Для меня все отлично", - сказал он.

Азнавур признался, что вообще не любит обсуждать политику. "Несмотря на то, что у меня есть друзья-политики, я никогда не говорю о политике. Я говорю с ними об искусстве: музыке, кино, живописи. У нас достаточно тем", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обобщила предварительно-окончательные итоги парламентских выборов на основе данных из всех 2009 избирательных участков. Согласно представленным данным в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или

49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или

7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или

1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.