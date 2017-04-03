Понедельник, 3 Апреля 2017 17:15

АрмИнфо.Из-за отсутствия доверия к избирательным процессам, поступало мало жалоб о нарушениях. Об этом 3 апреля в Ереване заявил глава главой краткосрочной наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Игнасио Санчес Амора,

<Жалоб в соответствующие правоохранительные инстанции было значительно меньше, что реальное количество нарушений. Мы обратили внимание на данный факт, и соответствующие рекомендации по данному вопросу будут представлены в нашем докладе>, - сказал Амора. Он также отказался сообщить, какие политические силы раздавали взятки. <Мы знаем, что взятки раздавались, но мы не знаем со стороны каких политических сил. Те случаи, где у нас есть фактические доказательства, также будут включены в наш доклад, который будет опубликован через два месяца. Поймите, что выборы это не только день голосования, мы прибыли сюда во второй половине февраля, и будем находиться в Армении еще две недели. По итогам анализа всего процесса будет составлен объемный доклад. У нас большой опыт осуществления наблюдательской миссии. Мы принимали участие в 300 избирательных процессах и наши анализы не голословны, они опираются на конкретные факты и дают комплексное представление и оценку прошедших выборов>, - сказал Амора.

В свою очередь глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Ян Петерсен, отвечая на вопрос, пользовались ли они помощью местных наблюдателей при составлении доклада, отметил, что их мисси было вполне достаточно для анализа и оценки избирательных процессов: <В Армению прибыло более 300 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, и их деятельности было вполне достаточно. У нас достаточно большой опыт осуществления наблюдательской миссии>.