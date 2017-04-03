Понедельник, 3 Апреля 2017 17:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

4 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 43, 47, 49, 53, 63 на ул. Бабаджаняна, квартал "Лукашин", улицы Лукашина 1, 2; собственные дома 85-125 на

8-ой улице, 94-148, 146-192 на 12-ой улице, 33-53 (нечетные), 52-58 (четные) на 15-ой улице, 6-41 на 17-ой улице, 1-19 на 19-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше; собственные дома 109-141 (нечетные), 122- 185 на ул. Атояна, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Ареша, квартал "Нубарашен", жилые дома 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице, 6, 10, 12 на ул. Хагаг Дона,

10:30-16:30 жилые дома 2, 2А на ул. Туманяна, 34, 36, 38, 41 на ул. Исаакяна, 39, 41, 43, 45, 45А на пр. Маштоца и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 23/27, 25/14, 25а, 27/25, 29, 35/38 на ул. Налбандяна, 10, 12, 23, 25 на пр. Саят-Нова и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 2 на ул. Боряна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 10, 12 на ул. Нансена и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 41, 45, 49, 53, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на ул. Вильнюса, прилегающие собственные дома и общественные абоненты в 9-ом Норкском массиве;

11:00-13:00 жилой дом 1 на ул. Г.Нерсисян и прилегающие общественные абоненты;

11:00-16:00 улицы 1, 2, 3 в селе Джрашен;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 жилые дома 20А, 20Б, 21А, 21Б на ул. Туманяна в городе Веди, жилые дома 1, 3, 5, 7 на ул. Спандаряна, частично улица Исаакяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорском марзе: 10:00-16:00 Ереванское шоссе, частично улица Андраника, жилой дом 22 на ул. Микоян в городе Ехегнадзор; частично

улица Шаумяна в городе Вайк;

в Котайкском марзе:

12:00-13:30 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра, частично села Джрвеж, Вохчаберд;

14:00-17:00 село Гарни, обсерватория Гарни, компания "Виола Джур";

в Гегаркуникском марзе:

10:30-14:00 жилые дома 50, 54, 57, 61 на ул. Азатутян в городе Гавар;

14:00-17:00 частные дома улицы Каира в городе Гавар;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 села Камо, Джажур, станция "Джаджур", села Мец Сариар, Крашен с прилегающиеми общественными абонентами.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.