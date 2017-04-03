Понедельник, 3 Апреля 2017 17:05

АрмИнфо. В условиях, когда львиная доля национального богатства законными и незаконными путями сосредоточена в руках нескольких семей, а общество обречено на нищету, ожидать другого результата выборов было бы политической неграмотностью. Об этом в своем комментарии по результатам выборов на сайте ilur.am заявил первый президент Армении и лидер блока <Конгресс- НПА> Левон Тер-Петросян.

<Нам стоит только ждать того, как Республиканская партия Армении, <Процветающая Армения>, АРФ <Дашнакцутюн> и <Елк> прыжками тигра будут развивать экономику страны, обеспечат поток инвестиций на миллиарды долларов, укрепят армию, предотвратят эмиграцию и урегулируют главную проблему - карабахский конфликт>, - подчеркнул он.

При этом первый президент считает, что Армянскому национальному конгрессу удалось превратить карабахское урегулирование приоритетным вопросом в политической повестке Армении, что, на его взгляд, не опровергают даже политические оппоненты партии. <Нашим вторым достижением же является формирование движения вокруг лозунга <Мир, примирение и добрососедство >, которое безусловно будет расширено> ,

- подчеркнул он. Тер-Петросян заявил, что это движение верующих, которое не преследует другой цели кроме предотвращения приближающейся трагедии. <Если представленные в парламенте силы в состоянии предотвратить эту трагедию, не уступив и клочка земли, мы будем лишь благодарны им>, - подчеркнул он.

Обращаясь к членам и сторонникам АНК, политик заверил, что повестка политической силы не изменилась с результатами выборов. <У нас много работы в вопросе распространения идеи мира, поскольку нет других

гарантий существования, безопасности и процветания Армении и Арцаха, кроме мира, примирения и добрососедства. Мир сейчас, а не после трагедии и новых и бессмысленных жертв>, - подчеркнул он, добавив, что впредь кровь каждого погибшего на границе солдата будет на совести парламентских сил.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса. 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.