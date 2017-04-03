Понедельник, 3 Апреля 2017 17:04

АрмИнфо. Парламентские выборы 2 апреля в Армении прошли хорошо и основные свободы в целом соблюдались. Об этом 3 апреля в Ереване заявил глава краткосрочной наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Игнасио Санчес Амора, представляя предварительную оценку международных наблюдателей (БДИПЧ/ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Европейского парламента, ПАСЕ) о ходе выборов.

При этом он отметил, что, несмотря на реформирование законодательной базы и внедрение новых технологий для сокращения нарушений в ходе выборов, была получена достоверная информация о покупке голосов и давление на государственных служащих и сотрудников частных компаний. По словам Амора, это способствовало общему отсутствию общественного доверия к выборам. <Вчерашние выборы стали первым шагом на пути к созданию новой политической системы в Армении, но мы понимаем, что изменения не могут произойти за одну ночь. Реформы - это бесконечный процесс, и я призываю парламентское большинство и новое правительство продолжать свои усилия по изменению политической культуры в стране при взаимодействии с оппозицией, гражданским обществом и международным сообществом>,- сказал Амора.

В тоже время он отметил, что день голосования был в целом спокойным и мирным, но на некоторых участках со стороны наблюдателей была зафиксирована напряженность, скопление и запугивание избирателей, а также вмешательство в избирательный процесс представителей партий и сотрудников полиции.

В свою очередь глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заметила, что власти Армении предприняли усилия по улучшению качества избирательной системы страны, в том числе и посредством внедрения современных технологий: <К сожалению, данные усилия не сократили уровень недоверия общества к избирательным процессам в стране. Использование новых технологий не может само по себе восстановить доверие к выборам, что имеет решающее значение для подлинной демократии, а законодательные реформы становятся эффективным только в том случае, если оно применяется добросовестно. В целом, оценка данных выборов неудовлетворительная, чувствовалось давление на избирателей. Мы почувствовали, что страх и разочарование, оказались сильнее надежды>.

Меж тем глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гейр Йорген Беккеволд заявил, что они заинтересованы в том, чтобы выборы были честными и легитимными: <Выборы в целом были хорошо организованы, но негативное впечатление оставили сообщения о давлениях и насилии. Мы приветствуем внедрение новых технологий с целью увеличение доверия общества к избирательным процессам. Но вместе с тем, хотим констатировать, что новый Избирательный кодекс предусматривает более широкие возможности для женщин и представителей меньшинств и призываем политические партии дать им возможность добиться изменений>.

Меж тем, глава делегации Европарламента Хейди Хаутала констатировал, что новая избирательная процедура была сложной и не всегда понятной избирателям, хотя представители избирательных комиссий на участках прилагали большие усилия для разъяснения процедуры и обеспечения плавного процесса. <К сожалению, мы получили множество достоверных сообщений о покупке голосов, запугивании избирателей, особенно государственных служащих в школах и больницах, сотрудников частных компаний, а также злоупотреблениях административным ресурсом. Европейский парламент будет тесно сотрудничать с будущим армянским Национальным Собранием в поддержку реформ и демократизации в соответствии с нашими обязательствами в рамках углубления отношений между ЕС и Арменией>, - сказала Хаутала. При этом она добавила, что вышеуказанные вопросы будут включены в повестку обсуждений по- новому рамочному соглашения Армения-ЕС.

В свою очередь глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Ян Петерсен также констатировал давление со стороны представителей партий на избирателей, раздачу предвыборных взяток и скопление на участках: <Но должен констатировать, что по сравнению с прошлыми годами, ситуация с взятками и давлением, а также открытым голосованием существенно улучшилось>.