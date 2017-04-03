Понедельник, 3 Апреля 2017 17:03

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян 3 апреля принял делегацию наблюдательской миссии СНГ во главе с Генеральным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшую для

наблюдения за ходом парламентских выборов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян приветствовал миссию в Армении, выразил благодарность за активное участие в наблюдении за выборами.

Президент выразил уверенность в том, что профессиональный состав наблюдателей СНГ представит о результатах выборов взвешенный, беспристрастный итоговый отчёт, озвучит свои оценки, замечания и советы, которые будут способствовать непрерывному совершенствованию избирательных процессов в Армении.

Серж Саргсян в очередной раз подчеркнул важность для Армении состоявшихся после конституционных реформ парламентских выборов и отметил, что с целью их проведения в соответствии с международными критериями проведена очень большая подготовительная работа при помощи и активном участии гражданского общества, политических сил, партнёрских организаций и структур. Армения совершает переход к новой системе управления, и по убеждению Саргсяна, чрезвычайно важно, чтобы прошедшие выборы своим качеством внушили доверие гражданам Армении и всем партнёрам.

Ранее сообщалось, что по оценке миссии наблюдателей от СНГ, прошедшие 2 апреля выборы в Национальное Собрание Армении прошли в атмосфере открытости и прозрачности. Как заявил журналистам глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев выборы прошли спокойно и организованно. "Даже в определенном смысле, армянские коллеги превзошли некоторые европейские страны, которые пытаются нас учить демократии", - отметил Лебедев, добавив, что армянским опытом можно будет воспользоваться и в других странах СНГ. "Миссия считает, что органы власти и ОМС обеспечили не только право граждан на свободу волеизъявление, но и повысили доверия избирателя к институту выборов", - заключил Сергей Лебедев.