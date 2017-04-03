Понедельник, 3 Апреля 2017 17:03

АрмИнфо.Партия <Армянское возрождение>, поблагодарив своих 58 тысяч избирателей за отданный в ее пользу голос, выступил с заявлением относительно прошедших парламентских выборов.

Как говорится в заявлении партии, прошедшие выборы показали доминирующую роль административного ресурса, дворовых авторитетов, олигархических группировок, предвыборных взяток. Партия также заявляет, что не намерена опротестовать итоги выборов или принимать участия в каких-либо поствыборных акциях протеста. <Армянское возрождение> поздравляет прошедших в парламент политических сил.

Центральная избирательная комиссия обобщила предварительно­окончательные итоги парламентских выборов на основе данных из всех 2009 избирательных участков. Согласно представленным данным в выборах принимали участие 1.577.323 избирателей из 2.588.590 имеющих право голоса 6701 бюллетень признан недействительным. Расстановка сил получилась следующей: РПА - 771.247 голосов или 49.12%, блок "Царукян" - 428.965 или 27.32%, блок "Елк" - 122.049 или 7.77%, АРФД - 103.173 или 6.57%. "Армянское возрождение" - 58.277 или 3.71%, ОРО - 32.504 или 2.07%, "Конгресс- НПА" - 25?975 или 1.65%, "Свободные демократы" - 14.746 или 0.9%, Компартия - 11. 745 или 0.75%. Таким образом, правящая партия РПА получит 55 мандатов, "Царукян" - 30, "Елк" - 9, АРФД- 7.