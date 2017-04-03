Понедельник, 3 Апреля 2017 14:03

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью <Россия и Армения - многовековые традиции дружбы и доверия: к 25-летию дипломатических отношений>, которая была опубликована в газете <Новое время>.

<3 апреля 2017 года отмечается знаменательное событие - 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Арменией. Эта дата символизирует новый этап в российско-армянских связях, насчитывающих не одно столетие. Нас объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки, культурное и духовное родство. Наши народы вместе с честью прошли через многочисленные испытания, поддерживали друг друга на крутых поворотах истории, бок о бок сражались в суровые годы Великой Отечественной войны.

С удовлетворением констатирую, что во все времена мы не только с уважением относились к национальной самобытности друг друга, но и щедро делились своими достижениями. Имена многих армянских деятелей - неотъемлемая часть исторической летописи нашей Родины. В России хорошо помнят художника И.К.Айвазовского, академиков В.А.Амбарцумяна и братьев И.А. и Л.А.Орбели, адмирала И.С.Исакова, маршалов

И.Х.Баграмяна и А.Х.Бабаджаняна, композиторов А.И.Хачатуряна и

М.Л.Таривердиева. И это - лишь небольшая часть длинного перечня. Сегодня армянская диаспора продолжает принимать деятельное участие в общественной, экономической, культурной жизни нашей страны. Трудно переоценить роль в этой созидательной работе Союза армян России, других общественных структур, объединяющих представителей армянского народа.

Нам есть чем гордиться. За последние четверть века удалось приумножить полученный в наследство бесценный капитал российско-армянской дружбы - вывести межгосударственное взаимодействие на качественно новый уровень, добиться впечатляющих результатов по ключевым направлениям совместного приложения усилий. Поступательно продвигается политический диалог, поддерживаются плотные контакты между правительствами, органами законодательной власти, министерствами и ведомствами. Успешно функционируют межправительственные комиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству, Межпарламентская комиссия. Десятки документов насчитывает обширная двусторонняя договорно-правовая база.

Таким образом, отношения союзничества и стратегического партнерства, опирающиеся на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларацию о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 года, между двумя государствами, носят действительно всеохватывающий характер. В принятом по итогам российско-армянской встречи на высшем уровне 15 марта с.г. Совместном заявлении Президенты В.В.Путин и С.А.Саргсян подтвердили приверженность <духу и букве> упомянутых основополагающих документов, выразили обоюдное стремление к дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия.

Россия - ведущий торгово-экономический партнер Армении. На нашу долю

приходится около половины всех иностранных инвестиций - порядка

3 млрд. долл. В Республике работают около 2000 предприятий с

российским участием. Несмотря на турбулентную ситуацию в мировой

экономике, в прошлом году товарооборот вырос на 6%, достиг 1,34 млрд. долл., в том числе за счет увеличения поставок на российский рынок армянской сельскохозяйственной продукции. Дальнейшему наращиванию взаимодействия, реализации перспективных проектов призваны содействовать договоренности, достигнутые в ходе переговоров глав правительств в Москве 24 января 2017 года.

Новые горизонты открылись после присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу в январе 2015 г. Вместе работаем над адаптацией экономики Республики к правилам ЕАЭС. Оказываем армянским друзьям необходимую финансовую и техническую помощь.

Динамично продвигаются обмены между регионами, в которые вовлечено 70 субъектов Российской Федерации, все административно-территориальные единицы Армении. Успешно выполняется программа межрегионального сотрудничества на 2016-2021 годы, регулярно проводятся российско-армянские межрегиональные форумы.

Особое внимание уделяем углублению культурно-гуманитарных связей, контактов между людьми. Этому, без сомнения, будет способствовать введенный в феврале 2017 года новый порядок поездок граждан России в Армению по внутренним паспортам. Существенный вклад в дальнейшее духовное сближение народов вносит поступательное развитие межцерковного диалога. В нынешнем году исполняется 300 лет с образования Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.

Важной составляющей многогранного российско-армянского партнерства остается плодотворное взаимодействие дипломатических служб. Высоко ценю насыщенный доверительный диалог с моим армянским коллегой

Э.А.Налбандяном. Наши переговоры в Москве 21-23 февраля 2017 года подтвердили совпадение или значительную близость подходов по ключевым проблемам современности.

Мы тесно сотрудничаем на ведущих многосторонних площадках. Совместно с Ереваном содействуем более полному раскрытию значительных потенциалов СНГ и ОДКБ. Укрепляем внешнеполитическую координацию в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЧЭС. Приветствуем вклад Армении в общие усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.

Россия - активный участник нагорно-карабахского урегулирования. Совместно с США и Францией - остальными сопредседателями Минской группы ОБСЕ - помогаем сторонам достичь устойчивого преодоления конфликта. Решению этой задачи был посвящен состоявшийся прошлым летом по инициативе Президента России трехсторонний саммит в Санкт-Петербурге. Тематика НКУ предметно обсуждается и на двусторонних встречах В.В.Путина с руководителями Армении и Азербайджана, а также в ходе многочисленных контактов между Министрами иностранных дел. О многом удается договориться - осталось несколько вопросов, хотя и наиболее сложных. Однако очевидно, что итоги работы зависят, в первую очередь, от политической воли самих сторон, от их готовности проявить гибкость и пойти на компромиссные решения.

Сегодня перед нами стоят масштабные совместные задачи по обеспечению процветания России и Армении, сохранению мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Вместе с армянскими друзьями продолжим работать над их эффективным решением на благо наших народов. Залог успеха - надежный фундамент российско-армянского сотрудничества, связывающие наши народы чувства искренней дружбы, уважения и взаимного доверия>, - говорится в статье Лаврова.