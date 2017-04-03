Понедельник, 3 Апреля 2017 14:01

АрмИнфо.Раз мне доверили данную должность, я сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы способствовать восстановлению нашей страны, - заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в эксклюзивном интервью газете "Известия" комментируя свой уход из российского "Газпрома".

Отвечая на вопрос, почему он после долгой работе в "Газпроме" решил уйти в политику, Карапетян заявил, что весьма позитивно оценивает свой опыт работы в компании. "Очень позитивно оцениваю мой опыт работы в "Газпроме" и считаю эту организацию одной из самых успешных. Касательно меня как премьера: раз мне доверили данную должность, я сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы способствовать восстановлению нашей страны, чтобы Армения была современной, двигающейся вперед и развитой страной. Когда президент РА подписал указ о моем назначении в качестве премьер-министра, он отметил проведение политических реформ. На меня была возложена ответственность за изменения в стране. Я понимаю так: реформа - это, прежде всего, изменение в лучшую сторону, а изменение - это наша каждодневная потребность. Никогда не будет настолько идеальной системы управления, которая не будет нуждаться в изменениях. Я стремлюсь организовать свою работу таким образом, чтобы реформатором меня называл не только президент", - заявил Карен Карапетян.

Напомним, что в сентябре 2016 года указом президента Армении Карен Карапетян был назначен на должность главы правительства РА. В 2001-2010 годах занимал должность гендиректора ЗАО "АрмРосгазпром" (в настоящее время "Газпром Армения", дочка российского "Газпрома"), затем с декабря 2010 года по октябрь 2011 года был мэром Еревана. В декабре того же года был назначен первым вице-президентом "Газпромбанка". С ноября 2012 года занимал должность заместителя гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" по стратегическому развитию.