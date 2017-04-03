Понедельник, 3 Апреля 2017 13:52

АрмИнфо. 3-го апреля мы все проснулись в новой, если верить предвыборным лозунгам победивших-прошедших в парламент VI созыва партий, Армении. И отныне в страну рекой потекут обещанные Кареном Карапетяном, Гагиком Царукяном инвестиции, а жить в охваченной прогрессом Армении станет безопаснее и вольготнее.

Однако, представляется, что реалии все же не столь радужны, а страна наша будет оставаться “старой”, как минимум, в ближайшие 5 лет. Старой не только ввиду не самого лучшего политического и государственного устройства и управления, но и образа мышления населения, упорно продолжающего отказываться от трансформации в гражданина.

Согласно предварительным данным Центризбиркома после обработки 100% в парламенте окажутся четыре политические силы: РПА – 49,12%, блок “Царукян” – 27,33%, блок “Елк” – 7,77% и АРФ “Дашнакцутюн” – 6,57%. Перечисление остальных 5 политических сил представляется уже бессмысленным. Таким образом, наиболее предпочтительным из существующих сценариев сохранения всей полноты власти для президента Армении Сержа Саргсяна и его ближайшего окружения является коалиция с АРФД. Как это, впрочем, и было оговорено изначально. Последователям Гагика Царукяна, Николу Пашиняну и другим оказавшимся в парламенте лицам в ближайшие пять лет уготована неизбежная роль “конструктивной оппозиции”. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что она была априори уготована любой из политических сил, принимающей участие в выборах. Таким образом, ближайшие годы Пашиняну и Ко. предстоит сотрясать стены парламента гневными тирадами в адрес коллег-республиканцев и «коррумпированной нелегитимной власти», попутно выполняя уже давно не почетную миссию “системной оппозиции”.

Однако, в новой старой реальности для нас с вами – граждан Армении главное даже не то, как и с кем республиканцы будут делить власть, куски экономики и попутно наши права. Результаты выборов - бюллетени в избирательных урнах неоспоримы, реальны и самое главное были брошены в эти самые урны РУКАМИ самих избирателей. И абсолютно не важно, каким путем эти самые избиратели оказались в участках. Не важно, кто и сколько им заплатил, не важно, кто, как и где их запугал, задобрил, обманул и даже подкупил. Важно, что голосовали все эти люди добровольно, важно, что голосовали они в избирательной кабине, голосовали, оставшись наедине со своей совестью…

На сей раз Серж Саргсян самостоятельно или с подачи подсказчиков, сделал ставку на т.н. “рейтинговых” территориальных кандидатов. К примеру, в одном лишь избирательном округе № 1 от РПА выставилось 12 рейтинговых кандидатов. И голосуя за любого из них, избиратель голосовал посредством единого бюллетеня за партию. А голосовали избиратели на основании личной симпатии к тому или иному рейтинговому кандидату, подогретые или охлажденные взятками, посулами и т.п. факторами. В силу отсутствия в рейтинговой гонке у реальных и воображаемых соперников республиканцев административного ресурса, подобное сочетание к существующим итогам не привести не могло.

Ставка оказалась, пожалуй, самой удачной со времен появления РПА в качестве правящей силы и самого Саргсяна в политике, поскольку на сей раз ему удалось достичь 100%-го собственного присутствия в парламенте. Без РПА остальные три силы, даже объединив все свои проценты, создать большинство в парламенте неспособны. Посему, все они находятся, конечно, в различной степени, в тесных республиканских объятиях. Республиканскую партию Армении и все остальные, оказавшиеся в парламенте силы, в этом свете можно лишь поздравить с удачно срежиссированным сценарием, венцом которого стала реальная победа на одних из самых открытых и честных выборах в независимой Армении начиная с 1991 года.

Армянскому обществу – нам с вами - можно лишь посочувствовать, так как, как минимум, в ближайшие пять лет Армения будет продолжать оставаться страной с номинальной независимостью, прогрессирующей бедностью, миграцией и серьезными проблемами с обеспечением собственной национальной безопасности. Единственную причину всего этого нашим гражданам следует искать в состоянии собственной углубляющейся люмпенизации. Мы так и не научились понимать, что в XXI веке мыслить старыми категориями в духе “от нас ничего не зависит, все в “их” руках” преступно. Преступно продавать свои голоса, пытаясь себя оправдать вышеупомянутой глупостью и крайним комформизмом. Преступно продолжать существовать, руководствуясь рабской психологией, тысячелетиями лишенных возможности жить, руководствуясь не “их”, а исключительно собственными желаниями и интересами, без чувства элементарного самоуважения к себе и будущим поколениям. Ай да Пушкин, ай да с..ин сын!!!