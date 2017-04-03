Понедельник, 3 Апреля 2017 13:37

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия обобщила итоги парламентских выборов в Армении по 2005 из 2009 избирательным участкам.

Согласно ЦИК, по положению на 11.00 3 апреля обработано 99,8 % бюллетеней. В избирательной гонке по-прежнему с большим преимуществом лидирует правящая Республиканская партия, набирающая 49,15% голосов избирателей. Блок "Царукян" получает 27,37% голосов, блок "Елк" - 7,78%, партия АРФ Дашнакцутюн - 6,58% голосов избирателей. Именно данная четверка и получит места в Национальном Собрании республики.

Не смогли преодолеть установленный законом порог проходимости в высший законодательный орган страны партия "Армянское возрождение", получившая 3,72% голосов избирателей, блок "Оганян - Раффи - Осканян (2,07%), блок "АНК- НПА" (1,65%), партия "Свободные демократы" (0,94%) и Коммунистическая партия (0,75%).

Отметим, что из 2 млн 587 706 избирателей в голосовании приняли участие 1 млн 574 тыс 947 граждан страны, что составляет 60,86% от общего числа лиц, имеющих право голоса. В выборах принимали участие 5 партий и 4 блока. Для прохождения в Национальное Собрание партиям необходимо было преодолеть 5%- ый рубеж, а блоки - 7% - ый.