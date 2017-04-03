Понедельник, 3 Апреля 2017 13:36

АрмИнфо. "Прошедшие 2 апреля выборы в Национальное Собрание Армении прошли в атмосфере открытости и прозрачности", - заявил журналистам глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев 3 апреля в Ереване, призвав коллег из Содружества поучиться у армянских властей.

С 14 марта 172 представителей миссии СНГ наблюдали за ходом подготовки выборов. Но и до этого, по словам Лебедева, они посредством публикаций СМИ наблюдали за процессом, поскольку понимали - те новшества, которые были внесенеы в избирательное законодательство Армении, являются новой и для всего СНГ. "Нам было интересно понаблюдать, как эти новшества проявят себя в реальной жизни", - признался глава миссии. Но, благодаря всемерной поддержке властей Армении, наблюдатели успешно выполнили свою миссию и остались довольных ходом выборов.

И, хотя, по признанию представителей миссии, технические новшества в некоторой степени затруднили процесс выбора для людей, особенно пожилого возраста, подготовительные работы, тем не менее, поспособствовали их минимизации. А отмеченные недостатки, по его мнению, не сыграли существенной роли. "По нашим оценкам, эти технические новации в избирательное законодательство сделали процесс более прозрачным и максимально препятствующим фальсификациям. Значит- поставленная властями цель достигнута в максимальной степени", - заявил он. В результате, по оценке миссии, выборы прошли спокойно и организованно. "Даже в определенном смысле, армянские коллеги превзошли некоторые европейские страны, которые пытаются нас учить демократии", - отметил Лебедев, добавив, что армянским опытом можно будет воспользоваться и в других странах СНГ.

Наблюдатели не думают, что партия власти - РПА злоупотребляла административным ресурсом. Всем политсилам, как считают они, были предоставлены равные права и возможности. В целом, по словам Лебедева, избирательное законодательство и сама организация выборов показали, что право граждан Армении и свобода волеизъявления избирателей в ходе выборов были обеспечены.

Представитель российского парламента Игорь Чернышенко, который в Армении не впервые и для которого эти выборы уже 6-е по счету, говорит, что для человека знакомого с расстановкой политсил в РА, результаты выборов были ожидаемы. <К чести армянских коллег, мы увидели четкую организацию процесса, а мелкие шероховатости, уверен, не привели к искажению реальных результатов голосования>, - заявил представитель Беларуси Болеслав Пирштук, добавив, что армяне <далеко шагнули вперед и нам есть чему поучиться>.

Представители миссии отметили также конструктивный подход кандидатов в депутаты к выборному процессу, которые не только избегали конфронтаций, но и "черного пиара. <Все они проявили мудрость и зрелость и выдвигали на первый план интересы Армении>, - заявил Лебедев. По словам же Генсека Совета ПА СНГ Алексея Сергеева, Миссия не получала от штабов политических сил ни одного существенного замечания.

Исходя из вышеуказанного, как отметили в миссии, выборы в парламент проведены в соответствии с Конституцией, избирательным законодательством и нормами демократии. <Миссия считает, что органы власти и ОМС обеспечили не только право граждан на свободу волеизъявление, но и повысили доверия избирателя к институту выборов>, - заключил Сергей Лебедев.

В состав наблюдательной миссии СНГ входили 172 представителя из 8 стран СНГ, которые посетили 1215 избирательных участков и участвовали как при открытии участков, так и в завершении избирательного процесса и подсчете голосов.