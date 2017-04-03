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 Понедельник, 3 Апреля 2017 13:35

Марианна Мкртчян

В Следственном комитете Армении возбуждено 6 уголовных дел в связи нарушениями на парламентских выборах

В Следственном комитете Армении возбуждено 6 уголовных дел в связи нарушениями на парламентских выборах

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении возбуждено 6 уголовных дел в связи нарушениями на парламентских выборах - 3 в Ереване и 3 в областях.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК Армении, уголовное дело возбуждено на избирательном участке 3/22 Канакер-Зейтун за попытку повторного голосования в отношении М. Мартиросяна - статья 34-153 УК РА.

<По положению на 9:00 часов 3 апреля в СК Армении поступило 154 материала о нарушениях на выборах 2 апреля, по 6 из которых возбуждены уголовные дела, один человек задержан>, - говорится в сообщении СК Армении. -

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