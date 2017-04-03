Понедельник, 3 Апреля 2017 13:35

АрмИнфо. На <Горячую линию> Полиции Армении поступило 47 сообщения о нарушениях в ходе парламентских выборов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, сообщения поступили в период с 08:00 до 24:00 часов по местному времени 2 апреля. <По 12 сообщениям были даны консультации, 30 - были направлены в соответствующие территориальные подразделения для проверки, 1- направлено на служебную проверку, 4 - на решении в установленном порядке согласно ст. 180 и 181 УК РА>, - говорится в сообщении Полиции РА. При этом в ведомстве отмечают, что 18 сообщений касались скоплений на участках, 7- избирательных взяток, 4- вбросав, 1 - насилия или избиения, 1- открытого голосования, 1- принуждения, 1 - направления в ходе выборов, 1- препятствия в ходе голосования, 1- препятствия наблюдательской деятельности, 1-служебной проверки, 11 сообщений носили консультативный характер.