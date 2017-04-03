Понедельник, 3 Апреля 2017 10:54

АрмИнфо.Ночь со 2 на 3 апреля на арцахско - азербайджанской линии противостояния выдалась относительно спокойной.

Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Республики Арцах, за указанный период противник 16 раз нарушал режим перемирия, произведя по арцахским позициям из раличных видов стрелкового оружия более 150 выстрелов.

"Передовые подразделения Армии обороны воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно осуществлять поставленную перед ними боевую задачу", - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики Арцах.